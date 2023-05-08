В Казахстане нашли 15 мёртвых краснокнижных тюленей

На побережье Каспийского моря в Казахстане обнаружили 15 мёртвых тюленей, занесённых в Красную книгу, сообщает комитет рыбного хозяйства Минэкологии Казахстана.

По факту гибели животных полиция возбудила уголовное дело. Специалисты отобрали пробы воды и воздуха. Гистологические пробы они взять не смогли из-за сильного разложения туш.

Ранее на берегах Каспийского моря уже находили тысячи мёртвых тюленей. В декабре 2022 года в Дагестане обнаружили 2,5 тысячи трупов, позже – ещё около сотни. Тогда Росприроднадзор назвал основной версией гибели тюленей "удушье из-за выброса природного газа". Независимые экологи считают, что животные погибают из-за сброса неочищенных сточных вод в море и участившихся военных учений.

Также о гибели каспийских тюленей в 2022 году сообщали казахстанские экологи. За год, по их подсчётам, были обнаружены более 200 мёртвых животных.

За век численность каспийских тюленей сократилась на 90%. В 2008 году Международный союз охраны природы присвоил каспийскому тюленю статус находящегося под угрозой исчезновения. В 2020 году животное занесли в Красные книги России и Казахстана.