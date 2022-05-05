В Казахстане назначен референдум по поправкам в Конституцию

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о проведении 5 июня 2022 года референдума по внесению изменений в Конституцию. Об этом сообщает "Настоящее время".

Токаев заявил, что конституционная реформа нацелена на "комплексную трансформацию всей государственной модели". В частности, поправки в основной закон страны закрепят "окончательный переход от "суперпрезидентской" формы правления к президентской республике с влиятельным парламентом и подотчетным правительством".

По словам Токаева, в новой редакции Конституции планируется "закрепить равноудаленный статус президента от всех политических партий и движений".