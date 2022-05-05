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В Казахстане назначен референдум по поправкам в Конституцию

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о проведении 5 июня 2022 года референдума по внесению изменений в Конституцию. Об этом сообщает "Настоящее время".

Токаев заявил, что конституционная реформа нацелена на "комплексную трансформацию всей государственной модели". В частности, поправки в основной закон страны закрепят "окончательный переход от "суперпрезидентской" формы правления к президентской республике с влиятельным парламентом и подотчетным правительством".

По словам Токаева, в новой редакции Конституции планируется "закрепить равноудаленный статус президента от всех политических партий и движений".

  • Как пишет казахская служба Радио Свобода, в марте Токаев, обращаясь с "посланием к народу", предложил внести изменения в Конституцию. Они предусматривают воссоздание Конституционного суда, который был упразднен в 1995 году; запрещают президенту состоять в политических партиях на период осуществления полномочий, а его близким родственникам – занимать политические или руководящие должности в квазигосударственном секторе; затрагивают работу парламента и избирательную систему.
  • В конце апреля председатель мажилиса Казахстана Ерлан Кошанов заявил, что принятие поправок к Конституции позволит упразднить конституционный закон о первом президенте. Именно этот закон гарантирует Нурсултану Назарбаеву иммунитет от преследования, неприкосновенность его имущества и активов членов его семьи, предусматривает ряд привилегий и финансирование из бюджета его канцелярии.

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