Без "Визы" и "Мастера". Как выжить тем, кто бежит из России

Международные платежные системы Visa и MasterCard в воскресенье, 6 марта, объявили о приостановке всех операций в России. Если раньше речь шла исключительно о прекращении обслуживания карт, выпущенных банками, попавшими под санкции, теперь это коснется всех партнеров платежных систем на российской территории. О последствиях этого решения –​ автор и ведущий программы "Деньги на Свободе, экономический публицист Максим Блант.

Это значит, что в ночь на 10 марта, ровно в полночь, все Visa и MasterCard российских банков будут работать только в России. Россиянам для платежей и покупок за границей останется доступной только карта "Мир", пользоваться которой, кроме России, можно в ограниченном числе стран (Турция, Вьетнам, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, а также непризнанные Южная Осетия и Абхазия), да и то не повсеместно, а только в тех местах, где российскую платежную систему еще принимают.

Российские банки установили лимиты на снятие наличных за границей

Тем, кто оказался за пределами России с картами российских банков, стоит подумать о деньгах. Проблема заключается в том, что российские банки установили лимиты на снятие наличных за границей, поэтому сразу все средства взять не получится. В аналогичной ситуации оказались и те, кто находится в России с картами Visa или MasterCard иностранных банков. Они с 10 марта работать тоже не будут.

Еще одна неприятная новость: Центробанк ограничил сумму переводов близким родственникам за границу 5 тысячами долларов.

Все это ставит в затруднительное положение тех, кто уже покинул страну или собирается это сделать в ближайшие дни, спасаясь от возможной перспективы введения военного положения с последующим окончательным закрытием границ и всеобщей мобилизацией. Для тех, кто пока в России, остается возможность оформить карту китайской платежной системы UnionPay, которую принимают в 180 странах мира.

Не исключено, что в некоторых банках будет возможность удаленно оформить виртуальную карту

Пока с этой системой работает ограниченное число российских банков. Из более или менее крупных можно назвать Россельхозбанк, Газпромбанк, "Открытие" и Почта Банк. О планах выпуска таких карт уже заявили Сбербанк, Тинькофф Банк, Альфа-банк, МКБ и Райффайзенбанк. Не исключено, что в некоторых банках будет возможность удаленно оформить виртуальную карту при помощи мобильного приложения. Для огромного количества семей, в которых молодые люди призывного возраста отправились за пределы досягаемости российских военкоматов, а родители пока остаются в стране, это может быть одним из вариантов посылать деньги за границу.

Но и для тех семей, которые уже находятся за пределами России в полном составе, еще не все потеряно. Пока от системы международных платежей SWIFT были отключены только ВТБ, "Россия", "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ. Те, у кого открыты счета в других российских банках, могут попытаться отправить самому себе SWIFT-перевод практически в любом отделении иностранного банка. Тут, правда есть риск, что перевод будет отклонен либо российским, либо иностранным банком. Но попытаться все-таки стоит.

Тем, кто остается, придется учиться жить в условиях экономической блокады. Перечислять все, чего лишатся российские жители и российский бизнес, бессмысленно. "Коммерсантъ" создал список компаний, которые прекратили сотрудничество с Россией или запретили доступ к своим продуктам после нападения России на Украину. Число участников этого списка давно перевалило за сотню, и с каждым днем оно только увеличивается.

Это касается круп, чая, кофе, сахара, мясных и рыбных консервов, стирального порошка, туалетной бумаги

По мере ужесточения санкций и обесценения рубля в стране начинают расти панические настроения. Крупные торговые сети – "Ашан", "Перекресток", "Пятерочка", "Лента" – с благословения Министерства промышленности и торговли вводят ограничения на покупку или заказ за один раз так называемых социально-значимых продуктов. Уже сейчас это касается круп, чая, кофе, сахара, мясных и рыбных консервов, стирального порошка, туалетной бумаги, подгузников.

С начала войны и введения международных санкций прошло меньше двух недель. А большинство ограничений и вовсе действуют считанные дни. Но уже сейчас очевидно, что Россия оказалась на пороге социально-экономической катастрофы, сопоставимой с кризисом конца 80-х годов, который привел к распаду СССР.