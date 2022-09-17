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Столица Казахстана вновь переименована в Астану

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в Конституцию, согласно которым столице страны возвращается предыдущее название Астана. Это уже шестое по счету переименование города.

Изменения в Основной закон, подписаные Токаевым, предполагают также продление срока президентских полномочий с пяти до семи лет, но без права переизбрания. В пятницу поправки одобрил парламент страны.

15 сентября стало известно, что городской парламент Нур-Султана - маслихат - поддержал возвращение столице Казахстана прежнего названия.

В марте 2019 года столицу Казахстана Астану переименовали в Нур-Султан в честь первого президента Нурсултана Назарбаева. Решение было принято по инициативе президента Токаева. Многие жители новое название не приняли. Они выходили на несогласованные митинги, создавали петиции с призывами вернуть городу прежнее название.

В начале сентября прошлого года группа депутатов нижней палаты парламента Казахстана предложила вернуть название Астана. "Считаем неправильным, когда при жизни человека его именем называется город. К тому же народ не принял новое название столицы", – подчёркивали депутаты. Многие из законодателей, выступивших за возвращение прежнего названия, голосовали в 2019 году "за" переименование города в Нур-Султан, отмечает "Интерфакс".

Изначально город, основанный в 1830 году как казачье поселение, назывался Акмолинск. В 1961 году он был переименован в Целиноград. В 1992-1998 годах город назывался Акмола. В декабре 1997 года столица Казахстана была по инициативе Назарбаева перенесена из Алматы в Акмолу, которую в мае 1998 года переименовали в Астану (в переводе с казахского языка - "столица").

  • Нурсултан Назарбаев бессменно возглавлял Казахстан более 30 лет. В марте 2019 года он заявил, что уходит с поста главы государства. Токаев стал его преемником. Назарбаев при этом сохранял значительное влияние.
  • В январе 2022 года в Казахстане проходили массовые протесты. Первоначально основным требованием этих выступлений было снижение цен на топливо. Впоследствии появились и политические лозунги. Одним из популярных стал "Шал, кет!" ("Старик, уходи!") – требование ухода Назарбаева из власти.

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