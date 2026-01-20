В Казахстане планируют закрепить брак как союз мужчины и женщины

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что необходимо законодательно закрепить институт брака как союз мужчины и женщины. Об этом он сказал на заседании Национального курултая - совещательного органа при главе государства. Одной из главных тем заседания во вторник стала предстоящая конституционная реформа.

Как сказал Токаев, государство "обязано стоять на страже традиционных культурных ценностей, противодействовать пропаганде деструктивных, а если называть вещи своими именами, аморальных моделей поведения".

При этом, по его словам, "ни в коем случае нельзя допускать уголовного преследования, моральной дискриминации за убеждения, расходящиеся с официальной государственной позицией по вопросам морали". "Позицию государства можно свести к формуле: каждый гражданин обладает правом выбора, но навязывать этот выбор никто не вправе", – заявил Токаев.

В декабре прошлого года Касым-Жомарт Токаев подписал закон, предусматривающий запрет "пропаганды педофилии и нетрадиционной сексуальной ориентации". Вице-министр юстиции Ботагоз Жакселекова подчёркивада, что принадлежность к ЛГБТ не будет считаться правонарушением и ответственность за это не устанавливается. Вместе с тем международные и казахстанские правозащитные организации считают, что эти изменения резко ограничат права и публичную видимость ЛГБТ-людей, отмечает Настоящее время.

В Конституции России формулировка о том, что брак является союзом только мужчины и женщины, появилась в июле 2020 года. Российский президент Владимир Путин в том же году говорил, что в России "не было, нет и не будет" дискриминации "по расовому признаку, по сексуальной ориентации, по национальности, по религиозным каким-то признакам". В декабре 2022 года Путин подписал пакет законов, запрещающих "пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений", а в ноябре 2023 года Верховный суд России признал "экстремистской организацией" несуществующее "международное общественное движение ЛГБТ" и запретил его деятельность.



