В Казахстане проходит референдум по новой Конституции

15 марта в Казахстане проходит референдум по проекту новой Конституции, разработанному по инициативе президента Касым-Жомарта Токаева. Документ предполагает серьёзные изменения политической системы и перераспределение полномочий.

Цифры и факты

Право голоса на референдуме имеют почти 12,5 миллионов граждан. В бюллетене один вопрос: "Принимаете ли вы новую Конституцию Республики Казахстан, проект которой опубликован в средствах массовой информации 12 февраля 2026 года?".

В стране открылись более 10 тысяч участков. За рубежом действует 71 участок в диппредставительствах Казахстана в 54 странах. Изначально планировалось открыть 82 участка в 64 государствах, но 11 из них закрыли из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке.

На проведение референдума выделено около 42 миллионов долларов. Референдум считается состоявшимся при участии не менее половины избирателей. К 14:00 явка достигла 51,93%. Таким образом, голосование признано состоявшимся.

Что меняет новая Конституция

Ключевое предложение – переход от двухпалатного парламента к однопалатному и его переименование в курултай. В него будут входить 145 депутатов, избираемых по партийным спискам на пять лет.

Президент получит право самостоятельно назначать генпрокурора, председателей Конституционного и Верховного суда, Национального банка и главу комитета национальной безопасности – сейчас для этого требуется согласие сената, который предлагается упразднить.

В проекте вводится должность вице-президента, назначаемого президентом с согласия курултая. В случае досрочного ухода главы государства именно он станет исполняющим обязанности президента.

Президент сможет распустить курултай, если парламент дважды не одобрит кандидатуры на посты вице-президента, премьер-министра или спикера. Пока парламент не сформирован, президент сможет издавать указы, имеющие силу закона.

Также предлагается создать консультативный орган с правом законодательной инициативы – Халык Кенеси (Народный совет), но порядок его формирования в документе не прописан.

Критики считают, что изменения усиливают президентскую власть и ослабляют парламент. Власти утверждают, что новая система, напротив, укрепит баланс институтов и обеспечит "долгосрочное устойчивое развитие" страны.

В проекте изменены формулировки о правах и свободах. Брак определяется как добровольный и равноправный союз мужчины и женщины. Свобода слова и право на мирные собрания могут ограничиваться в том числе ради защиты "нравственности общества". Правозащитники предупреждают, что такие формулировки могут использоваться для давления на журналистов и активистов.

Также изменена языковая норма: в проекте говорится, что "в государственных организациях и органах местного самоуправления наряду с казахским официально употребляется русский язык", тогда как в действующей Конституции используется формулировка "наравне".

Предыстория и критика

Параметры реформы Токаев представил 20 января 2026 года на заседании национального курултая. Кампания в поддержку Конституции активно шла в государственных СМИ и социальных сетях. При этом критики проекта заявляли о давлении: полицейские приходили к авторам критических постов и требовали удалить публикации, некоторых активистов арестовали.

В Алматы был арестован общественный деятель Оразалы Ержанов, которого обвинили в "воспрепятствовании реализации избирательных прав" после призывов к "умному бойкоту" референдума.

Референдум 15 марта стал пятым в истории независимого Казахстана. Если новая Конституция будет принята, она вступит в силу с 1 июля 2026 года, а действующий двухпалатный парламент будет распущен. Выборы в новый курултай должны пройти в течение двух месяцев.