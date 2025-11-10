Власти России предлагают не выдворять иностранцев-контрактников

Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила инициативу, согласно которой предлагается запретить выдворять из страны иностранцев, заключивших контракт с Минобороны России и участвовавших в боевых действиях.

Как пишет ТАСС, который ознакомился с материалами заседания комиссии, вместо административного выдворения будет предусмотрен штраф в размере от 1 тысячи до 50 тысяч рублей либо обязательные работы на срок до 200 часов.

Также комиссия одобрила инициативу правительства о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс. Предлагаемые поправки предусматривают отказ в выдаче иностранцев или лиц без гражданства другому государству, если они проходили или проходят военную службу по контракту и участвовали в боевых действиях. Это означает, что Россия будет отказывать в их выдаче для уголовного преследования или исполнения приговоров.

Кроме того, рассматривается еще один законопроект, который предполагает, что в отношении этой категории иностранцев и лиц без гражданства будет запрещено принимать решения о депортации, запрете на въезд в страну и сокращении срока временного пребывания. Им также не смогут отказать в выдаче или аннулировании разрешения на временное проживание и вида на жительство.

Для принятия законопроекты должны быть одобрены Госдумой и Советом Федерации, затем их должен подписать президент.