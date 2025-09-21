"Подавляющее присутствие". Китай вытесняет Россию из Центральной Азии

В начале сентября, когда китайский лидер Си Цзиньпин шествовал по красной ковровой дорожке на площади Тяньаньмэнь в Пекине в сопровождении президента России Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына на тщательно подготовленном военном параде, в кулуарах разворачивалась другая история, касающаяся расширения влияния Китая. Она менее заметна, но ничуть не менее важна, чем политические декларации и историческая символика.

Китайские чиновники и бизнесмены заключили в последнее время ряд новых соглашений на миллиарды долларов в сфере инфраструктуры и технологий с правительствами и компаниями стран Центральной Азии. Одновременно объявлено о новых договоренностях, направленных на снижение барьеров для деятельности китайских компаний в регионе. "Китай сейчас полностью интегрирован в этот регион. Нельзя отрицать его подавляющее присутствие в Центральной Азии", – отмечает в интервью Радио Свобода Фрэнк Мараккионе, эксперт по взаимодействию Китая с Центральной Азией из Кентского университета в Великобритании.

Это наиболее очевидно в двух крупнейших экономиках Центральной Азии: Казахстане и Узбекистане. На сентябрьском саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине и в ходе праздничных мероприятий в Пекине президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал более 70 новых коммерческих соглашений на сумму 15 миллиардов долларов, включая инвестиции в нефтегазовые проекты, нефтехимическую промышленность, транспортные коридоры, логистические хабы и цифровые технологии.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев также покинул Китай с договоренностями о новых инвестициях в строительство, атомную энергетику, высшее образование и автомобильную промышленность. Вдобавок он обзавелся официальной поддержкой в ШОС давно обсуждаемого многомиллиардного железнодорожного проекта, соединяющего Узбекистан с Китаем через Кыргызстан.

"Речь больше не идет только об отношениях Пекина с правительствами стран Центральной Азии или исключительно о крупных инфраструктурных проектах, – говорит Фрэнк Мараккионе. – Многие люди в регионе работают в китайских компаниях, покупают китайские товары и изучают китайский язык. Китай теперь является частью их повседневной жизни".

Атомная энергетика, трубопроводы и многое другое

Этот растущий след прослеживается в данных Национального статистического агентства Узбекистана, которые демонстрируют, что в 2024 году число китайских компаний, работающих в стране, превысило число российских фирм и продолжает расти. В 2025 году, как показывают цифры, в стране было открыто на тысячу с лишним новых китайских компаний больше по сравнению с предыдущим годом.

Китай является важным источником капитала для Центральной Азии. Казахстан, одна из самых динамичных экономик региона, также рассматривает его как модель для своих собственных приоритетов в области развития. Астана стремится диверсифицировать свою экономику, которая с момента обретения независимости в 1991 году в основном зависит от экспорта нефти и газа.

Казахстан и его соседи, в частности, интересуются китайским опытом и инвестициями в возобновляемые источники энергии – это сектор, в котором Китай стал мировым лидером. Среди недавних соглашений, подписанных в Пекине, были договоры о закупке ветряных турбин, производстве электромобилей и строительстве сталелитейных заводов с китайскими партнерами. Казахстан также заключил сделку с китайскими компаниями, предусматривающую дополнительные инвестиции на сумму 1,5 миллиарда долларов в нефтегазовые проекты.

Среди них – контракт на 1 млрд долларов с Китайской национальной нефтяной корпорацией (CNPC) на строительство газохимического комплекса в Актюбинской области. Другое важное соглашение – с Китайским банком развития о финансировании строительства магистральных трубопроводов для транспортировки этана и пропана в Атырауской области. Его сумма – около 500 млн долларов.

Сотрудничество в области атомной энергетики, где Китай стремится к глобальной экспансии, также стало предметом пристального внимания. 2 сентября Шавкат Мирзиёев встретился с Шэнь Яньфэном, председателем Китайской национальной атомной корпорации (CNNC). Их переговоры были посвящены расширению сотрудничества и состоялись после того, как министр горнорудной промышленности и геологии Узбекистана Бобир Исламов объявил о 13 новых соглашениях в горнорудной сфере, в том числе по урану, на сумму 5 миллиардов долларов.

В июне Узбекистан подписал соглашение с "Росатомом", российским государственным монополистом в области атомной энергетики, о проведении технико-экономического обоснования строительства четырех реакторов в стране. Однако международные санкции затруднили деятельность российской атомной компании, и Ташкент, возможно, рассматривает Китай в качестве альтернативы.

С подобной ситуацией столкнулся в этом году и Казахстан. Там CNNC получила контракт на строительство второй атомной электростанции. В июле заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр объявил, что китайская компания построит и третью атомную электростанцию в этой стране.

Новая версия многовекторной игры

По мнению Темура Умарова, сотрудника Берлинского центра Карнеги по России и Евразии, в результате стабильного и предсказуемого взаимодействия Китая со странами Центральной Азии в последние годы он стал все более важным экономическим, а теперь и политическим игроком в регионе.

Однако хотя здешние правительства стремятся привлечь инвестиции и приветствуют новые китайские компании, они также опасаются чрезмерной зависимости от КНР. "Все страны Центральной Азии более или менее стабилизировали свою стратегию и не пытаются что-либо менять в отношениях с Китаем, – говорит Умаров. – [Они] продолжают проводить свою старую добрую многовекторную внешнюю политику".

Эта политика заключается в активном поиске новых партнеров, и в рамках ее реализации правительства стран Центральной Азии приветствуют расширение европейского присутствия, а также стремятся сохранить прочные связи с Соединенными Штатами. В апреле Узбекистан провел значимый саммит с участием лидеров стран Центральной Азии и ЕС для обсуждения соглашений в области энергетики, добычи полезных ископаемых и транзита.

Двусторонняя торговля между странами Центральной Азии и Китаем, их крупнейшим торговым партнером, в последние годы стабильно растет, достигнув рекордного уровня в 94,8 млрд долларов в 2024 году. Однако Европейский союз является крупнейшим иностранным инвестором в Центральной Азии.

Вскоре после возвращения из Китая Шавкат Мирзиёев поговорил с президентом США Дональдом Трампом и пригласил его посетить Узбекистан "в удобное время", сообщила канцелярия президента Узбекистана. Сам узбекский лидер побывал в Белом доме с официальным визитом еще в 2018 году, во время первого срока Трампа, когда президент США похвалил его как "высокоуважаемого человека".