В Казани активистку оштрафовали за плакат "Я люблю своего папу"

Суд в Казани оштрафовал местную жительницу Светлану Потеряхину на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации российской армии. Она вышла на митинг против мобилизации с плакатом "Я люблю своего папу". Ранее ей уже был выписан штраф в 10 тыс. рублей за участие в этой акции - по статье о нарушении законодательства о митингах.
Как Потеряхина рассказала "ОВД-Инфо", акция проходила 24 сентября. Там её и нескольких других участниц задержали и оставили в отделе полиции на двое суток. По словам Потеряхиной, при задержании сотрудники полиции угрожали им избиением, групповым изнасилованием, открытием уголовного дела по статье о терроризме. В отделении задержанным не передавали еду и воду и предлагали пить из унитаза. Суд, на котором Потеряхиной был выписан первый штраф, проходил дистанционно, задержанные оставались в ОВД.
Комментариев полиции на эти сведения не приводится.
- 4 марта, после начала военного вторжения в Украину, президент России Владимир Путин подписал новый закон о так называемых фейках и дискредитации российской армии. Он устанавливает административную и уголовную ответственность за высказывания о войне, отличающиеся от официальной позиции российских властей. Кроме того, гражданских активистов и просто не одобряющих российскую политику часто судят по другим административным и уголовным статьям, таким как хулиганство, возбуждение ненависти и экстремизм.
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