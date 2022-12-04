В Казани активистку оштрафовали за плакат "Я люблю своего папу"

Суд в Казани оштрафовал местную жительницу Светлану Потеряхину на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации российской армии. Она вышла на митинг против мобилизации с плакатом "Я люблю своего папу". Ранее ей уже был выписан штраф в 10 тыс. рублей за участие в этой акции - по статье о нарушении законодательства о митингах.

Как Потеряхина рассказала "ОВД-Инфо", акция проходила 24 сентября. Там её и нескольких других участниц задержали и оставили в отделе полиции на двое суток. По словам Потеряхиной, при задержании сотрудники полиции угрожали им избиением, групповым изнасилованием, открытием уголовного дела по статье о терроризме. В отделении задержанным не передавали еду и воду и предлагали пить из унитаза. Суд, на котором Потеряхиной был выписан первый штраф, проходил дистанционно, задержанные оставались в ОВД.

Комментариев полиции на эти сведения не приводится.