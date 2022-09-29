В Новосибирске бросили "коктейли Молотова" в окна военкомата

Утром 29 сентября житель Новосибирска попытался поджечь военкомат. Его задержали. Об этом сообщает телеграм-канал "Новосибирь" со ссылкой на военкома Новосибирской области Евгения Кудрявцева.

По словам Кудрявцева, в два окна военкомата бросили бутылки с зажигательной смесью – в результате возник пожар площадью 0,5 квадратного метра с внешней стороны здания. Огонь быстро потушили, имущество и помещения военкомата не пострадали. Подозреваемый задержан, ведётся следствие.

Также издание "База" рассказало о поджоге здания районной администрации в Ростовской области. Сообщается, что поджог совершил неизвестный с помощью бутылки с зажигательной смесью. В помещении возник пожар, его удалось потушить только через час. Один из кабинетов администрации полностью выгорел.

После российского вторжения в Украину по всей России поджигаются военкоматы, отделы полиции и здания городских администраций. На данный момент известно о не менее чем 40 попытках поджогов. После объявления мобилизации число таких атак многократно возросло.

Против задержанных по подозрению в поджогах возбуждают уголовные дела, в том числе по статьям об умышленном повреждении чужого имущества и о теракте.