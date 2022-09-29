В Новосибирске бросили "коктейли Молотова" в окна военкомата

Утром 29 сентября житель Новосибирска попытался поджечь военкомат. Его задержали. Об этом сообщает телеграм-канал "Новосибирь" со ссылкой на военкома Новосибирской области Евгения Кудрявцева.
По словам Кудрявцева, в два окна военкомата бросили бутылки с зажигательной смесью – в результате возник пожар площадью 0,5 квадратного метра с внешней стороны здания. Огонь быстро потушили, имущество и помещения военкомата не пострадали. Подозреваемый задержан, ведётся следствие.
Также издание "База" рассказало о поджоге здания районной администрации в Ростовской области. Сообщается, что поджог совершил неизвестный с помощью бутылки с зажигательной смесью. В помещении возник пожар, его удалось потушить только через час. Один из кабинетов администрации полностью выгорел.
После российского вторжения в Украину по всей России поджигаются военкоматы, отделы полиции и здания городских администраций. На данный момент известно о не менее чем 40 попытках поджогов. После объявления мобилизации число таких атак многократно возросло.
Против задержанных по подозрению в поджогах возбуждают уголовные дела, в том числе по статьям об умышленном повреждении чужого имущества и о теракте.
- Утром 21 сентября президент России Владимир Путин объявил в стране мобилизацию населения на войну в Украине и подписал соответствующий указ. Президент назвал её частичной, однако в открытой части указа никакими параметрами она не ограничена. Сначала планируется призвать 300 тысяч резервистов – утверждается, что это один процент от мобилизационного потенциала России.
- После объявления о мобилизации в России участились случаи поджогов военкоматов и зданий администраций, тысячи людей выходят на акции протеста – их разгоняют и задерживают, ещё тысячи стремятся уехать из страны – авиабилеты из России кратно подорожали, на сухопутных границах образовались многокилометровые пробки.
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