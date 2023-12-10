В Казани на пикете за свободу прессы поддержали Алсу Курмашеву

В Казани в воскресенье прошёл пикет за свободу прессы и против преследований журналистов. Пикетчики, в частности, выступили в поддержку журналистки Татаро-башкирской службы Радио Свобода Алсу Курмашевой, которая со второй половины октября находится в СИЗО. Её обвиняют её в том, что она не обратилась к властям и не попросила зарегистрировать ее "иностранным агентом". Это первое подобное дело в России.

Казанские активисты вышли с плакатами против давления на сотрудников СМИ. На многих из них были указаны имена журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей, или подвергающихся преследованию. Как сообщает издание "7х7. Горизонтальная Россия", сотрудники полиции потребовали от пикетчиков убрать плакат с именем Алсу Курмашевой как "не соответствующий тематике митинга". После они предложили убрать или закрасить на плакатах имена живых журналистов.

Представители силовых структур утверждают, что пикет должен был быть посвящён только памяти погибших журналистов. Собравшиеся на акцию призывали обеспечить законодательную защиту сотрудникам прессы.

Журналистка и редактор Idel.Реалии - татаро-башкирского проекта Радио Свобода / Свободная Европа, - была задержана в Казани 19 октября. Её обвинили в том, что она не уведомила МВД о наличии у неё второго гражданства, а также в том, что не поставила власти в известность о сотрудничестве со СМИ-"иноагентом". Суд арестовал Курмашеву. По статье о неуведомлении о наличии второго гражданства она была оштрафована на 10 тысяч рублей. 1 декабря Советский районный суд Казани продлил её содержание в СИЗО до 5 февраля 2024 года.

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