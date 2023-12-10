В Казани на пикете за свободу прессы поддержали Алсу Курмашеву

В Казани в воскресенье прошёл пикет за свободу прессы и против преследований журналистов. Пикетчики, в частности, выступили в поддержку журналистки Татаро-башкирской службы Радио Свобода Алсу Курмашевой, которая со второй половины октября находится в СИЗО. Её обвиняют её в том, что она не обратилась к властям и не попросила зарегистрировать ее "иностранным агентом". Это первое подобное дело в России.
Казанские активисты вышли с плакатами против давления на сотрудников СМИ. На многих из них были указаны имена журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей, или подвергающихся преследованию. Как сообщает издание "7х7. Горизонтальная Россия", сотрудники полиции потребовали от пикетчиков убрать плакат с именем Алсу Курмашевой как "не соответствующий тематике митинга". После они предложили убрать или закрасить на плакатах имена живых журналистов.
Представители силовых структур утверждают, что пикет должен был быть посвящён только памяти погибших журналистов. Собравшиеся на акцию призывали обеспечить законодательную защиту сотрудникам прессы.
Журналистка и редактор Idel.Реалии - татаро-башкирского проекта Радио Свобода / Свободная Европа, - была задержана в Казани 19 октября. Её обвинили в том, что она не уведомила МВД о наличии у неё второго гражданства, а также в том, что не поставила власти в известность о сотрудничестве со СМИ-"иноагентом". Суд арестовал Курмашеву. По статье о неуведомлении о наличии второго гражданства она была оштрафована на 10 тысяч рублей. 1 декабря Советский районный суд Казани продлил её содержание в СИЗО до 5 февраля 2024 года.
- Задержание журналистки осудили правительства Канады, Чехии, Франции, Польши и Швеции, а также Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, президент Европейского парламента, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ и Верховный комиссар ООН по правам человека. Платформа Совета Европы по содействию защите журналистики и безопасности журналистов опубликовала призыв освободить Алсу.
- Международные организации по правам человека и свободе СМИ также осудили задержание Курмашевой как политически мотивированное и призвали к её немедленному освобождению. Среди них: Amnesty International, Комитет по защите журналистов, Freedom House, ПЕН-Америка, Репортеры без границ, Международная федерация журналистов и Международный институт прессы. Комитет по защите журналистов заявил, что "арест Алсу Курмашевой является на сегодняшний день самым вопиющим примером злоупотребления российским законодательством об иностранных агентах против независимой прессы".
- Правозащитный проект "Поддержка политзаключенных. Мемориал" признал Алсу Курмашеву политической заключенной.
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