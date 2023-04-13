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В Казани школьнице дали условный срок за поджог травы у военкомата

Суд в Казани приговорил 18-летнюю школьницу к двум годам условно за поджог травы у военкомата.

Согласно материалам дела, в октябре 2022 года девушка хотела поджечь военкомат из-за недовольства войной в Украине и мобилизацией на неё россиян. Одну бутылку с зажигательной смесью школьница не добросила до стены военкомата – загорелась лишь трава, вторую она не смогла бросить, так как подпалила свой рукав. "Девушка сильно испугалась, поэтому довести до конца задуманное ей не удалось", говорится в деле. При задержании у обвиняемой обнаружили третью бутылку с зажигательной смесью.

На момент поджога травы школьница была несовершеннолетней. В октябре её отправили под домашний арест по статье о покушении на уничтожение имущества.

На заседании суда весной девушка выглядела подавленной, вину она признала "едва поднимая взгляд от пола", писало издание "Татар-информ". Её родители, услышав о несостоявшемся ущербе государству, "строго и выразительно" посмотрели на дочь, после чего та "ещё больше вжала голову в плечи". Также издание отметило, что свидетели, среди которых были учителя и одноклассницы обвиняемой, "были явно не в восторге" от нахождения в зале суда.

  • После российского вторжения в Украину по всей России стали поджигать военкоматы, отделы полиции, здания городских администраций и приёмные "Единой России". После объявления мобилизации число таких атак многократно возросло. На данный момент известно о почти сотне попыток поджогов.
  • В результате поджогов никто не погиб и не пострадал. Сначала дела рассматривали по уголовным статьям о повреждении чужого имущества и о хулиганстве. Первый приговор, в котором поджог военкомата квалифицирован как теракт, вынесли в конце января 2023 года.

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