В Казани школьнице дали условный срок за поджог травы у военкомата

Суд в Казани приговорил 18-летнюю школьницу к двум годам условно за поджог травы у военкомата.

Согласно материалам дела, в октябре 2022 года девушка хотела поджечь военкомат из-за недовольства войной в Украине и мобилизацией на неё россиян. Одну бутылку с зажигательной смесью школьница не добросила до стены военкомата – загорелась лишь трава, вторую она не смогла бросить, так как подпалила свой рукав. "Девушка сильно испугалась, поэтому довести до конца задуманное ей не удалось", говорится в деле. При задержании у обвиняемой обнаружили третью бутылку с зажигательной смесью.

На момент поджога травы школьница была несовершеннолетней. В октябре её отправили под домашний арест по статье о покушении на уничтожение имущества.

На заседании суда весной девушка выглядела подавленной, вину она признала "едва поднимая взгляд от пола", писало издание "Татар-информ". Её родители, услышав о несостоявшемся ущербе государству, "строго и выразительно" посмотрели на дочь, после чего та "ещё больше вжала голову в плечи". Также издание отметило, что свидетели, среди которых были учителя и одноклассницы обвиняемой, "были явно не в восторге" от нахождения в зале суда.