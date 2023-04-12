Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

От осуждённого за поджог военкомата требовали назвать Путина красавчиком

Осуждённый за поджог военкомата Кирилл Бутылин рассказал, что в СИЗО ему угрожали за отказ назвать президента России Владимира Путина "красавчиком". Выдержки из письма Бутылина опубликовала "Зона солидарности".

По словам 22-летнего Бутылина, когда он находился в СИЗО в Коломне, его вызвали местные полицейские и предложили сказать на камеру "Путин – красавчик". Бутылин отказался – на это ему сказали, что он "будет 15 лет гнить в одиночке с педофилами, у него выпадут зубы и всё такое".

В марте 2023 года Бутылина приговорили к 13 годам колонии строгого режима за поджог военкомата в Луховицах Московской области. Также ему вменили покраску ворот здания в цвета украинского флага и надпись "Я не пойду убивать братьев!". Военный суд признал его виновным по статьям о теракте, о публичных призывах к терроризму и о вандализме по мотивам политической вражды.

Свои действия он снимал на камеру, после чего выложил видео в телеграм. В посте он объяснил, что целью поджога было уничтожить архив с личными делами призывников. По его словам, "это должно помешать мобилизации в округе". Видео было опубликовано в марте 2022 года.

  • После российского вторжения в Украину по всей России стали поджигать военкоматы, отделы полиции, здания городских администраций и приёмные "Единой России". После объявления мобилизации число таких атак многократно возросло. На данный момент известно о почти сотне попыток поджогов.
  • В результате поджогов никто не погиб и не пострадал. Сначала дела рассматривали по уголовным статьям о повреждении чужого имущества и о хулиганстве. Первый приговор, в котором поджог военкомата квалифицирован как теракт, вынесли в конце января 2023 года.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG