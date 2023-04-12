От осуждённого за поджог военкомата требовали назвать Путина красавчиком

Осуждённый за поджог военкомата Кирилл Бутылин рассказал, что в СИЗО ему угрожали за отказ назвать президента России Владимира Путина "красавчиком". Выдержки из письма Бутылина опубликовала "Зона солидарности".

По словам 22-летнего Бутылина, когда он находился в СИЗО в Коломне, его вызвали местные полицейские и предложили сказать на камеру "Путин – красавчик". Бутылин отказался – на это ему сказали, что он "будет 15 лет гнить в одиночке с педофилами, у него выпадут зубы и всё такое".

В марте 2023 года Бутылина приговорили к 13 годам колонии строгого режима за поджог военкомата в Луховицах Московской области. Также ему вменили покраску ворот здания в цвета украинского флага и надпись "Я не пойду убивать братьев!". Военный суд признал его виновным по статьям о теракте, о публичных призывах к терроризму и о вандализме по мотивам политической вражды.

Свои действия он снимал на камеру, после чего выложил видео в телеграм. В посте он объяснил, что целью поджога было уничтожить архив с личными делами призывников. По его словам, "это должно помешать мобилизации в округе". Видео было опубликовано в марте 2022 года.