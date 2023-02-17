В Казани свидетель Иеговы получил шесть с половиной лет колонии

В Казани Советский районный суд приговорил свидетеля Иеговы Константина Санникова к шести с половиной годам колонии общего режима. Об этом сообщает Идель.Реалии со ссылкой на портал, освещающий преследования верующих.

Санникова суд посчитал виновным по уголовным статьям об организации деятельности запрещенной организации и о финансировании экстремистской организации.

По мнению адвоката, в деле фигурировало несколько засекреченных свидетелей, заявления которых не соответствовали действительности и указывали на личную неприязнь к свидетелям Иеговы. Отмечается, что на это обратил внимание и судья, который на одном из заседаний сказал, что свидетель пытается оговорить подсудимого.

Константина Санникова задержали в конце августа 2020 года. По мнению следствия, верующий проводил "нелегальные религиозные собрания… с целью побудить [аудиторию] к враждебному восприятию людей, выделяемых по признаку религиозной принадлежности". В СИЗО у мужчины обострились хронические заболевания сердечно-сосудистой системы и органов брюшной полости. Также ему больше года отказывали в свиданиях с женой.