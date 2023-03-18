В Кемерове завели дело за одобрение подрыва моста и смерти Путина

На жителя Кемерова Максима Смышляева завели уголовное дело о призывах к терроризму за комментарии во "ВКонтакте" с одобрением подрыва Крымского моста и пожеланием смерти президенту России Владимиру Путину.

По версии следствия, 37-летний Смышляев "разместил ряд публикаций, призывающих к совершению террористических актов и оправдывающих терроризм". Также следствие выяснило, что комментарии Смышляев публиковал из-за границы, в частности – из изолятора для мигрантов в США, пишет SibRu.

Смышляеву грозит до семи лет лишения свободы.