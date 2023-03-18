В Кемерове завели дело за одобрение подрыва моста и смерти Путина

На жителя Кемерова Максима Смышляева завели уголовное дело о призывах к терроризму за комментарии во "ВКонтакте" с одобрением подрыва Крымского моста и пожеланием смерти президенту России Владимиру Путину.
По версии следствия, 37-летний Смышляев "разместил ряд публикаций, призывающих к совершению террористических актов и оправдывающих терроризм". Также следствие выяснило, что комментарии Смышляев публиковал из-за границы, в частности – из изолятора для мигрантов в США, пишет SibRu.
Смышляеву грозит до семи лет лишения свободы.
- Взрыв на Крымском мосту произошёл в октябре 2022 года, через несколько часов после юбилея Путина. В результате взрыва погибли пять человек, обрушилось около 250 метров шоссейного полотна, сгорело семь цистерн грузового поезда.
- Никто не взял на себя ответственность за взрыв, однако украинские и американские СМИ, ссылаясь на собственные источники, заявили, что это была операция украинских спецслужб.
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