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Следователь угрожает семье Кривцовой после её побега из-под ареста

Олеся Кривцова

Следователь по делу архангельской студентки Олеси Кривцовой, сбежавшей из-под домашнего ареста в Литву, угрожает её семье. Об этом норвежскому изданию Barents Observer рассказала сама Кривцова и её мать.

Со слов матери Олеси – Натальи Кривцовой, после отъезда дочери следователь стал на неё давить: в частности, призывал "подумать" о семилетней дочери и "прогнозировал" обыски у отца Олеси. Кроме того, с обыском приезжали к бабушке олесиного мужа, рассказала её мать.

По словам Натальи Кривцовой, она не знала о планах дочери сбежать из-под домашнего ареста. В России девушку обвиняют в оправдании терроризма и дискредитации российской армии за антивоенные посты в соцсетях. Несколько дней назад Кривцова покинула Россию – как она утверждает, после того, как кто-то купил билеты на её имя, из-за чего её и посадили под домашний арест (до этого ей был назначен запрет определённых действий).

Сама Кривцова рассказывает, что в переписке призвала следователя прекратить угрозы маме. На что тот ответил, что её проблемы "остались здесь" и потребовал вернуть браслет слежения (Кривцова сняла его уже за границей) – "люди расстраиваются, вещь денег стоит".

  • Уголовные дела в отношении 19-летней студентки Северного Арктического университета возбудили из-за её публикаций во "ВКонтакте" и инстаграме. Одна из них была посвящена инструкции по сдаче в плен, размещённой на украинских сайтах для российских солдат, другая – подрыву Крымского моста. Донос на Кривцову, предположительно, написали её однокурсники.
  • В январе 2023 года Кривцову внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Позже суд отправил её под домашний арест. В марте правозащитный проект "Поддержка политзаключённых. Мемориал" признал Кривцову политзаключённой.

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