Следователь угрожает семье Кривцовой после её побега из-под ареста

Следователь по делу архангельской студентки Олеси Кривцовой, сбежавшей из-под домашнего ареста в Литву, угрожает её семье. Об этом норвежскому изданию Barents Observer рассказала сама Кривцова и её мать.

Со слов матери Олеси – Натальи Кривцовой, после отъезда дочери следователь стал на неё давить: в частности, призывал "подумать" о семилетней дочери и "прогнозировал" обыски у отца Олеси. Кроме того, с обыском приезжали к бабушке олесиного мужа, рассказала её мать.

По словам Натальи Кривцовой, она не знала о планах дочери сбежать из-под домашнего ареста. В России девушку обвиняют в оправдании терроризма и дискредитации российской армии за антивоенные посты в соцсетях. Несколько дней назад Кривцова покинула Россию – как она утверждает, после того, как кто-то купил билеты на её имя, из-за чего её и посадили под домашний арест (до этого ей был назначен запрет определённых действий).

Сама Кривцова рассказывает, что в переписке призвала следователя прекратить угрозы маме. На что тот ответил, что её проблемы "остались здесь" и потребовал вернуть браслет слежения (Кривцова сняла его уже за границей) – "люди расстраиваются, вещь денег стоит".