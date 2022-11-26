В Киеве без электричества остаются 130 тысяч человек

По состоянию на утро субботы, 26 ноября, 130 тысяч жителей Киева остаются без электричества, сообщает военная администрация города.

Водоснабжение полностью восстановлено, продолжается запуск теплоснабжения. Мобильная связь доступна практически по всему Киеву, локальные перебои возможны только в районах без электричества. В администрации заявили, что планируют завершить все восстановительные работы в течение суток.

23 ноября Россия нанесла массированный ракетный удар по городам Украины. Взрывы были зафиксированы в Киеве и Киевской области, Винницкой области, Львове, Одесской области и Полтавской области. Погибли минимум шесть человек, 36 получили ранения, в том числе один ребенок. В Киеве были зафиксированы отключения электричества, было приостановлено водоснабжение всего города.