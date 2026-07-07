В Киеве день траура. Число жертв удара по городу 6 июля возросло

Число жертв массированного российского удара по Киеву в ночь на 6 июля достигло 19. В ночь на вторник в Дарницком районе спасатели извлекли из-под завалов тело еще одного погибшего, сообщила Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Еще 7 человек погибли в ночь на понедельник в Киевской области. 7 июля объявлено в столице Украины днем траура.

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая накануне открывающегося во вторник в Анкаре саммита НАТО, заявил, что главной военной проблемой страны становится недостаток средств ПВО, прежде всего зенитных ракет, способных сбивать российские баллистические ракеты.

Зеленский отметил, что в ходе намеченной в кулуарах саммита встречи с президентом США Дональдом Трампом он намерен убедить американского лидера предоставить Украине больше ракет для систем Patriot – и дать Киеву лицензию на их производство.

В Сумской области за минувшие сутки два человека погибли в результате ударов российских беспилотников, сообщила областная военная администрация. Также, по ее данным, в больнице умер местный житель, тяжело раненный при налете 3 июля.

Российские войска за сутки осуществили около 60 обстрелов 20 населенных пунктов Сумской области.

Корюковка Черниговской области подверглась в понедельник вечером массированной атаке дронов. Возникли сильные пожары, о пострадавших не сообщается.

В Харьковской области под обстрелом оказались областной центр и еще 8 населенных пунктов, сообщил глава ОВА Олег Синегубов. Пострадали три человека.

В Кривом Роге российский "шахед" ударил по логистическому центру компании "Новая почта". Здание полностью сгорело.