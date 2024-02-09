В Киеве переименовали улицу Булгакова и библиотеку Блока

Городской совет Киева принял решение переименовать 10 городских объектов. Среди них объекты, носившие имена деятелей русской культуры. Так, улице Михаила Булгакова присвоено имя советского и грузинского актёра и певца Вахтанга Кикабидзе. Библиотека имени Александра Блока будет носить имя украинского режиссёра и театрального педагога Гната Юры.
В заявлении Горсовета сказано, что переименования продолжают "процесс дерусификации и декоммунизации".
Заместитель мэра Киева Владимир Бондаренко заявил, что столица Украины избавляется от "названий, которые влияли на искажение нашего национального сознания". "В многовековом Киеве не должно остаться наименований, связанных со страной-агрессором, ее советским и имперским прошлым", – подчеркнул он.
Белгородская улица переименована в улицу писателя и правозащитника Василия Овсиенко. Переулок, носивший имя российского изобретателя Петра Яблочкова, переименован в Компанийский в честь вольнонаёмных полков Войска Запорожского в XVII–XVIII веках.
Многие из новых названий городских объектов были выбраны по итогам голосования, которое проводилось в интернете в приложении "Киев цифровой".
- Украина, как и многие другие постсоветские республики, после выхода из состава СССР взяла курс на "десоветизацию и дерусификацию" - отказ от советского наследия и русского культурного компонента и возрождение национальных языка и культуры. После аннексии Крыма в 2014 году и в особенности после нападения России на Украину в 2022 году этот процесс стал заметно интенсивнее.
- Писатель Михаил Булгаков родился и вырос в Киеве и окончил Киевский университет. Он служил в войсках самообороны Украинской державы и в армии Украинской народной республики, встречался с Иосифом Сталиным как представитель украинских писателей. Одна из его главных книг, "Белая гвардия", рассказывает про Киев. В современной Украине его, однако, критикуют за холодное отношение к независимости страны и критику националистов героями его книг.
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