В Киеве переименовали улицу Булгакова и библиотеку Блока

Городской совет Киева принял решение переименовать 10 городских объектов. Среди них объекты, носившие имена деятелей русской культуры. Так, улице Михаила Булгакова присвоено имя советского и грузинского актёра и певца Вахтанга Кикабидзе. Библиотека имени Александра Блока будет носить имя украинского режиссёра и театрального педагога Гната Юры.

В заявлении Горсовета сказано, что переименования продолжают "процесс дерусификации и декоммунизации".

Заместитель мэра Киева Владимир Бондаренко заявил, что столица Украины избавляется от "названий, которые влияли на искажение нашего национального сознания". "В многовековом Киеве не должно остаться наименований, связанных со страной-агрессором, ее советским и имперским прошлым", – подчеркнул он.

Белгородская улица переименована в улицу писателя и правозащитника Василия Овсиенко. Переулок, носивший имя российского изобретателя Петра Яблочкова, переименован в Компанийский в честь вольнонаёмных полков Войска Запорожского в XVII–XVIII веках.

Многие из новых названий городских объектов были выбраны по итогам голосования, которое проводилось в интернете в приложении "Киев цифровой".