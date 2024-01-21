В Киеве подтвердили потерю села Крахмальное, в Харьковской области

Украинские военные подтвердили, что их силы оставили село Крахмальное, в Харьковской области. Об этом в эфире украинского телевидения сказал представитель Сухопутных войск Владимир Фитьо.

Ранее в воскресенье Минобороны России заявило, что российские вооружённые силы на купянском направлении вытеснили ВСУ из Крахмального. В Москве это назвали результатом активных действий подразделений Западной группировки войск.

По словам представителя украинских Сухопутных войск Фитьо, бойцы ВСУ покинули село и отошли на заранее подготовленные и более подходящие позиции. Фитьо одновременно подчеркнул, что решение не несёт угрозы для подразделений, расположенных по соседству с селом на линии разграничения сторон. "Я думаю, что это временное явление. Линия фронта ежедневно меняется", – добавил Владимир Фитьо.

По его же словам, в селе Крахмальное до начала войны России против Украины проживали 45 человек, там было всего несколько жилых домов, которые были разрушены в результате боев.

Американский Институт изучения войны ранее сообщал, что 20 января российские войска провели наступательную операцию вдоль линии Купянск – Сватово – Кременная и взяли под контроль село Крахмальное.