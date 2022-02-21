В Украине заведено уголовное дело в связи с признанием "ЛНР" и "ДНР"

Генеральная прокурора Украины завела уголовное дело после заявления президента России Владимира Путина о признании независимости так называемых "ДНР" и "ЛНР". Об этом сообщила 21 февраля на своей странице в фейсбуке генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Она подчеркнула, что дело заведено в соответсвии со статьёй уголовного кодекса Украины, запрещающей призывы к изменению границ страны со стороны представителей власти.

"Наши украинские прокуроры займутся этим делом "по полной программе". Ездить на шопинг членам этого закрытого клуба за границу станет тяжело – обещаем", – добавила Венедиктова.

Она подчеркнула, что не может комментировать ситуацию "эмоционально", а закон обязывает Офис генпрокурора "реагировать на совершенное преступление и нести ответственность за процессуальную перспективу дел".

Владимир Зеленский тем временем собрал экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Накануне он обсудил решения Москвы по признанию независимости "ДНР" и "ЛНР" по телефону с президентом США Джо Байденом, канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном.