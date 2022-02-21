В Украине заведено уголовное дело в связи с признанием "ЛНР" и "ДНР"

Генеральная прокурора Украины завела уголовное дело после заявления президента России Владимира Путина о признании независимости так называемых "ДНР" и "ЛНР". Об этом сообщила 21 февраля на своей странице в фейсбуке генеральный прокурор Ирина Венедиктова.
Она подчеркнула, что дело заведено в соответсвии со статьёй уголовного кодекса Украины, запрещающей призывы к изменению границ страны со стороны представителей власти.
"Наши украинские прокуроры займутся этим делом "по полной программе". Ездить на шопинг членам этого закрытого клуба за границу станет тяжело – обещаем", – добавила Венедиктова.
Она подчеркнула, что не может комментировать ситуацию "эмоционально", а закон обязывает Офис генпрокурора "реагировать на совершенное преступление и нести ответственность за процессуальную перспективу дел".
Владимир Зеленский тем временем собрал экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
Накануне он обсудил решения Москвы по признанию независимости "ДНР" и "ЛНР" по телефону с президентом США Джо Байденом, канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном.
- 21 февраля в обращении к россиянам Владимир Путин объявил о признании независимости так называемых "ДНР" и "ЛНР". Ранее с такой просьбой к президенту обратились лидеры поддерживаемых Россией сепаратистов в Донецкой и Луганской областях Украины – Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
- Европейский союз считает признание Россией "ДНР" и "ЛНР" абсолютным нарушением международного права. Брюссель уже пообещал Москве "твердый ответ".
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