Борис Джонсон заявил о риске запрета для компаний РФ торговать в валюте

Великобритания и США в случае российского вторжения в Украину введут против Москвы ещё более жёсткие санкции, чем планировалось изначально. Об этом заявил в интервью Би-би-си британский премьер-министр Борис Джонсон.

По его словам, будущие санкционные меры могут включать "запрет российским компаниям торговать в фунтах и долларах", что ударит по России очень сильно. Как сказал Джонсон, урок, который следует вынести из аннексии Крыма Россией, заключается в том, что "вы не можете просто позволить Владимиру Путину, чтобы ему это сходило с рук". Поступающие данные свидетельствуют о том, что Россия планирует "крупнейшую войну в Европе с 1945 года", и все признаки указывают на то, что этот план уже в некотором смысле реализуется, добавил Джонсон.

Интервью с Борисом Джонсоном было записано в момент, когда он находился в Мюнхене, где участвовал в проходившей 19 и 20 февраля международной конференции по безопасности.

Запад опасается, что Россия может напасть на Украину в любой из ближайших дней. По последним оценкам правительства США, вдоль украинской границы Россия сосредоточила, предположительно, от 169 тысяч до 190 тысяч своих военных. Как отмечает Би-би-си, цифры включают число военных как в России, так и на территории Беларуси, где идут совместные учения Москвы и Минска. Также цифры даются с учетом бойцов сепаратистских формирований в Донбассе.

Как отметил Борис Джонсон, любой конфликт может быть "кровавым и затяжным", а российский президент Путин, по словам Джонсона, просто не осознаёт нависшей катастрофы.

Президент США Джо Байден проинформировал западных союзников, что по оценкам разведки, российское вторжение может включать не только атаку с востока Украины, через Донбасс, но также с территории Беларуси и с дальнейшим подходом к Киеву. Этими деталями также поделился Джонсон.