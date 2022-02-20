Борис Джонсон заявил о риске запрета для компаний РФ торговать в валюте

Великобритания и США в случае российского вторжения в Украину введут против Москвы ещё более жёсткие санкции, чем планировалось изначально. Об этом заявил в интервью Би-би-си британский премьер-министр Борис Джонсон.
По его словам, будущие санкционные меры могут включать "запрет российским компаниям торговать в фунтах и долларах", что ударит по России очень сильно. Как сказал Джонсон, урок, который следует вынести из аннексии Крыма Россией, заключается в том, что "вы не можете просто позволить Владимиру Путину, чтобы ему это сходило с рук". Поступающие данные свидетельствуют о том, что Россия планирует "крупнейшую войну в Европе с 1945 года", и все признаки указывают на то, что этот план уже в некотором смысле реализуется, добавил Джонсон.
Интервью с Борисом Джонсоном было записано в момент, когда он находился в Мюнхене, где участвовал в проходившей 19 и 20 февраля международной конференции по безопасности.
Запад опасается, что Россия может напасть на Украину в любой из ближайших дней. По последним оценкам правительства США, вдоль украинской границы Россия сосредоточила, предположительно, от 169 тысяч до 190 тысяч своих военных. Как отмечает Би-би-си, цифры включают число военных как в России, так и на территории Беларуси, где идут совместные учения Москвы и Минска. Также цифры даются с учетом бойцов сепаратистских формирований в Донбассе.
Как отметил Борис Джонсон, любой конфликт может быть "кровавым и затяжным", а российский президент Путин, по словам Джонсона, просто не осознаёт нависшей катастрофы.
Президент США Джо Байден проинформировал западных союзников, что по оценкам разведки, российское вторжение может включать не только атаку с востока Украины, через Донбасс, но также с территории Беларуси и с дальнейшим подходом к Киеву. Этими деталями также поделился Джонсон.
- Россия планы вторжения не раз отрицала, подчёркивая, что её войска находятся вблизи украинских границ из-за боевых учений. Москва также отвергает обвинения в агрессии в отношении Украины и присутствие её военных на востоке Украины.
- При этом в декабре Москва выдвинула к США и НАТО требования так называемых гарантий безопасности. Главное из этих требований заключается в том, чтобы Украину не принимали в НАТО. Россия считает вступление соседней страны в Североатлантический союз угрозой своей безопасности.
- Стратегическая цель – вступление в НАТО и ЕС – записана в украинской конституции. Пока Украина не входит в эти объединения, но поддерживает с ними тесные контакты.
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