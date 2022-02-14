В Киеве закончились переговоры Владимира Зеленского и Олафа Шольца 

В Киеве закончились переговоры президента Украины Владимира Зеленского с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Немецкий лидер вновь подчеркнул, что Германия остаётся на стороне Украины и готова, как и её союзники по НАТО, в любой момент ввести "самые серьёзные санкции" против России, если страна нарушит суверенитет Украины и совершит военную агрессию.

Тем не менее Германия надеется продолжить переговоры в Нормандском формате и не допустить эскалации конфликта, – подчеркнул Шольц. США и НАТО сделали России определённые предложения на эту тему и ждут реакции Кремля.

Одно из условий, которые выдвигает Россия в рамках так называемых требований безопасности – не допустить вступление Украины в НАТО. Президент Владимир Зеленский на пресс-конференции подчеркнул, что Украина не отказывается от этого плана, но не знает, насколько долгим будет этот путь.

"Мы хотели бы добиться членства в НАТО, потому что для нас это означает обеспечение нашей территориальной целостности", – заявил Зеленский.



Кроме этого, Украина требует от Германии гарантий энергетической безопасности – сохранения транзита газа через её территорию, чему может препятствовать запуск газопровода "Северный поток-2". По словам Владимира Зеленского, в этом вопросе у них с Олафом Шольцем ещё остались расхождения.



Шольц добавил, что Германия продолжит инвестировать средства в Украину и окажет финансовую помощь, предоставив ещё один кредит в 150 млн евро.