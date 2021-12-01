В Киргизии неизвестные напали на оппозиционного лидера Текебаева

В Бишкеке группа неизвестных атаковала лидера оппозиционной партии "Ата-Мекен" (Отечество), которая в числе ряда других политических объединений отказалась признать результаты воскресных парламентских выборов.

По словам лидера "Ата-Мекен" Омурбека Текебаева, нападение произошло 1 декабря в ресторане "Парк отеля" после того, как туда в нескольких микроавтобусах приехали около 70 мужчин, одетых в черное и с масками на лицах. Политик утверждает, что его атаковали трое из этих людей. Произошедшее он связывает со своей политической деятельностью.

Соратники Текебаева обратились в Государственный комитет национальной безопасности с требованием немедленно начать расследование инцидента и привлечь виновных к ответственности. Как сообщает Киргизская служба Радио Свобода, президент Садыр Жапаров уже распорядился, чтобы МВД начало разбирательство.

Нападение произошло в день, когда около 300 сторонников "Ата-Мекен" и других оппозиционных партий вновь собрались у Центральной избирательной комиссии, обвиняя её сотрудников в фальсификации итогов выборов, прошедших 28 ноября, и требуя назначить новое голосование.

В воскресенье на сайте ЦИК республики во время обработки поступающих с участков от электронных избирательных урн сведений произошел сбой в системе. В результате страница некоторое время была недоступна для просмотра. После возобновления работы на ней появились сведения, которые отличались от предыдущей версии. В ЦИК заверили, что это была техническая ошибка со стороны оператора, которую удалось быстро исправить. Но представители нескольких оппозиционных партий, оказавшихся после сбоя ниже 5-процентного проходного барьера, заявили, что отказываются признавать итоги голосования.

Омурбек Текебаев избирался депутатом парламента шесть раз. В 2005-2006 годы он занимал должность спикера Жогорку Кенеша, на последних выборах возглавлял список "Ата-Мекен". По предварительным итогам, "Ата-Мекен" не прошла в состав парламента 7-го созыва, набрав менее 4% голосов избирателей.

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