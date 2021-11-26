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В Киргизии за два дня до выборов объявлено о готовящемся госперевороте

Садыр Жапаров

Комитет национальной безопасности Киргизии объявил в пятницу об аресте 15 подозреваемых в попытке госпереворота. Заявление было сделано за два дня до всеобщих выборов 28 ноября – уже четвёртых в стране за чуть более чем год.

По информации комитета, в заговоре участвовали ряд депутатов киргизского парламента, Жогорку Кенеша, и некоторые бывшие высокопоставленные чиновники. Однако имена подозреваемых спецслужба не разглашает.

Одновременно сообщается, что офис генпрокурора Киргизии создал межведомственную группу по расследованию уголовного дела.

За последние два десятилетия массовые уличные выступления в Киргизии трижды приводили к смене руководства страны. К примеру, так было после голосования в прошлом году, когда на волне протестов к власти пришёл Садыр Жапаров, занимающий сейчас должность президента.

После парламентских выборов 2020 года Жапаров организовал проведение президентских выборов, а также референдум по изменениям в Конституцию, усиливающих полномочия президента.

Официальный представитель Комитета госбезопасности Кумушбек Шабданов заявил, что подозреваемые сейчас в заговоре собрали около тысячи человек и готовились к послевыборным беспорядкам. Разведка также утверждает, что в ходе обысков были обнаружены оружие, боеприпасы и наркотики, а также документальные доказательства подготовки к перевороту.

Киргизская служба Радио Свобода выяснила, что один из тех, кого задержали 26 ноября, это кандидат в депутаты от Партии зелёных Бекназар Купешов. Ещё один попавший под следствие, по информации местных медиа, Нурбек Калекеев не так давно критиковал в соцсетях правительство в связи с энергетическим кризисом в стране.

В августе этого года МВД Киргизии сообщало о прослушивании телефонных разговоров десятков политиков и их родственников, гражданских активистов и правозащитников – в рамках расследования беспорядков в октябре 2020 года. Несколько человек были арестованы и обвинены в попытке силового захвата власти. В прошлом месяцев, в связи с событиями годичной давности, начался судебный процесс над бывшим министром внутренних дел Курсаном Асановым.

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