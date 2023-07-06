В киргизском городе Чолпон-Ата отменён концерт Григория Лепса

В киргизском городе Чолпон-Ата отменён концерт российского певца Григория Лепса. Информацию об этом Радио Азаттык подтвердили организаторы мероприятия. По их словам, решение принято из-за недовольства жителей города.

Киргизские СМИ уточняют, что в страну Лепса пригласили в частном порядке.

Ранее стало известно об отменах концертов певца в Казахстане и Узбекистане.

Отменам концертов Лепса в Центральной Азии предшествуют широкие дискуссии в соцсетях. Многие пользователи выражают недовольство приездом артиста, который поддерживает войну России против Украины.

Сообщения об отменах выступлений совпали по времени с объявлением, которое сделали Лепс и певец Николай Басков – вручить один миллион рублей каждому, кто уничтожит танки Вооружённых сил Украины.

После вторжения России в Украину и последовавшими за ним санкциями российские артисты потеряли значительную долю рынка, где могли выступать с концертами. В особенности это коснулось тех, кто открыто поддержал войну и кого Украина объявила "угрозой национальной безопасности", сообщало Радио Азаттык.

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