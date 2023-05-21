В Кишинёве прошёл крупный митинг за интеграцию с Евросоюзом

Десятки тысяч людей в воскресенье вышли на митинг в столице Молдовы в Кишинёве, чтобы высказаться в поддержку более тесных связей с ЕС. По оценкам полиции, в акции участвовали около 75 тысяч человек.

Мероприятие, инициированное президентом Майей Санду и организованное правительством, было бойкотировано оппозицией и подверглось критике со стороны некоторых проевропейских внепарламентских партий как предвыборное проявление пропрезидентской партии "Действие и солидарность", передаёт Молдавская служба Радио Свобода.

Митинг, на котором присутствовала председатель Европарламента Роберта Метсола, был организован в преддверии саммита Европейского политического сообщества в Кишинёве. Он намечен на 1 июня. Отмечается, что на этой встрече Майя Санду планирует заручиться поддержкой относительно скорейшего начала переговоров о членстве Молдовы в ЕС.

В своем выступлении 21 мая президент Санду подчёркивала, что акция призвана продемонстрировать стремление молдаван к интеграции с ЕС. "Мы пришли сказать прямо: молдаване — европейцы, место Молдовы — в ЕС", — сказал Санду. Она обвинила Россию, не называя ее прямо, в том, что Москва на протяжении 34 лет тормозит развитие Молдовы.

Несколько раз Майя Санду упоминала войну в Украине, подтверждая свою поддержку Киеву, даже если Молдова, по её словам, не может внести большой вклад в оборону соседней страны.