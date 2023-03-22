Молдова официально назвала свой государственный язык румынским

Президент Молдовы Майя Санду в среду подписала указ о переименовании государственного языка с молдавского на румынский. На прошлой неделе такое решение утвердил парламент страны. Законопроект был внесён в парламент в конце февраля.
На своей странице в Фейсбуке Майя Санду заявила, что румынский язык послужит катализатором укрепления общества и его интеграции в Европейский Союз. "Те, кто десятилетиями подряд твердили нам, что мы, граждане Республики Молдова, говорим на "молдавском", а не на румынском языке, следовали только одному: разделить нас. Те, кто пытался нас разделить, беспокоились не о лингвистике, а о том, как удержать Молдову в вечном национальном споре", - написала Санду.
- Ряд лингвистов полагает, что молдавского языка в принципе не существует, и жители Молдовы говорят, как и жители Румынии, на румынском языке. Другие считают, что речь идёт о двух близкородственных языках. В период существования Молдавской ССР язык официально именовался молдавским, письменность была сменена с латинской на кириллическую. В 1989 году, в процессе отделения Молдовы от СССР, парламент утвердил молдавский государственным языком и перевел его с кириллицы на латиницу. Сейчас речь шла о переименовании государственного языка, а не о переходе с одного языка на другой.
- Румыния является членом Европейского Союза. Молдова - с 2022 года страна-кандидат. Многие граждане Молдовы, как и сама президент Майя Санду, имеют также и румынское гражданство.
- "Молдавский язык", причём с кириллической графикой, остаётся одним из трёх официальных языков самопровозглашённой Приднестровской республики; её органы власти, однако, используют практически исключительно русский язык.
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