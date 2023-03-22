Молдова официально назвала свой государственный язык румынским

Президент Молдовы Майя Санду в среду подписала указ о переименовании государственного языка с молдавского на румынский. На прошлой неделе такое решение утвердил парламент страны. Законопроект был внесён в парламент в конце февраля.

На своей странице в Фейсбуке Майя Санду заявила, что румынский язык послужит катализатором укрепления общества и его интеграции в Европейский Союз. "Те, кто десятилетиями подряд твердили нам, что мы, граждане Республики Молдова, говорим на "молдавском", а не на румынском языке, следовали только одному: разделить нас. Те, кто пытался нас разделить, беспокоились не о лингвистике, а о том, как удержать Молдову в вечном национальном споре", - написала Санду.