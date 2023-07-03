В Коми из-за аварии на трубопроводе нефть попала в реку

В Усинске Республики Коми из-за аварии на трубопроводе нефть попала в реку Колву. Нефтепродуктами её загрязняют уже не в первый раз, отмечают Север.Реалии.

На нефтяном месторождении обнаружен "отказ трубопровода". В связи с этим произошёл разлив нефтесодержащей жидкости, которая попала в реку, сообщают власти республики.

По информации местных СМИ, нефть из-под земли била фонтаном, вокруг прорыва образовалось чёрное озеро – могло вылиться несколько тонн топлива. Точные масштабы утечки и урона экологии пока неизвестны.

По факту прорыва местные отделы прокуратуры и следственного комитета начали проверку. В Усинске ввели режим повышенной готовности. Власти просят жителей не использовать воду из Колвы в бытовых и технических целях.

Только за последние годы произошло два крупных нефтеразлива, затронувших Колву. В октябре 2020 года в реку вылилась тонна нефтепродуктов, в мае 2021 года – ещё около ста тонн. По данным экологов, нефть выходила в течение месяца, но утечку заметили, только когда начался ледоход. Тогда "Лукойл" выплатил 374 миллиона рублей в качестве компенсации вреда реке.