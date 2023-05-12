В космосе обнаружили взрыв – шар в сто раз больше Солнечной системы

Британские астрономы зафиксировали крупнейший космический взрыв в истории наблюдений. Он представляет собой огненный шар, в сто раз больший всей Солнечной системы.

По данным учёных, его яркость в два триллиона раз выше солнечной. За время наблюдений взрыв выделил в сто раз больше энергии, чем Солнце выделит за десять миллиардов лет.

Вспышка находится на расстоянии восьми миллиардов световых лет от Земли и длится уже более трёх лет – с момента её обнаружения в 2020 году. Астрономы считают, что взрыв произошёл после того, как сверхмассивная чёрная дыра поглотила гигантское облако газа.