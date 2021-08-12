В Краснодаре подполковник ФСБ вымогал взятку канализацией

В Краснодарском крае задержали сотрудника ведомства, подполковника Алексндра Кубрака, по обвинению в вымогательстве у бизнесмена денег и недвижимости на сумму около 110 млн рублей, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники. По версии Следственного комитета, в 2013 году Кубрак потребовал от предпринимателя Алексея Мирошникова, занимающегося торговлей электроэнергией, платить ему 500 тысяч рублей в месяц, обещая покровительство и угрожая уголовным преследованием.

Через год сумма выросла до миллиона рублей; деньги передавали через знакомую Кубрака, на которую оформили долю в одной из компаний Мирошникова. С 2016 года бизнесмен также отдал силовику и его знакомым три машины — Audi a5, Toyota Land Cruiser Prado и Land Rover Discovery. Бизнесмен также передал две квартиры и канализационную сеть, проходящую в Прикубанском округе Краснодара. Канализацию, которая стоила около 70 млн рублей, Мирошников уступил еще одному представителю чекиста за 2,7 млн рублей.

Дело возбудили после обращения Мирошникова в отдел собственной безопасности краевого управления ФСБ. Кубрака обвиняют в получении взяток в особо крупном размере и превышении должностных полномочий (статьи 286 и 290 УК).