В Краснодаре взорвалась граната, которую доброволец привёз из Украины

В Краснодаре в жилом доме произошёл взрыв гранаты, которую привёз из Украины воевавший там доброволец. По сообщению местных СМИ, в момент взрыва он был пьян. Владелец гранаты получил осколочные ранения. Медики скорой помощи обработали раны, от госпитализации он отказался.

Пострадавший сообщил, что привез гранату РДГ-5 в январе 2023 года из Донецкой области, где участвовал в боевых действиях. При осмотре его квартиры нашли еще одну гранату, которую Росгвардия изъяла для утилизации. Против него возбуждено уголовное дело о незаконном владении оружием.

В январе Генеральная прокуратура России опубликовала статистику, согласно которой в 2022 году в России вдвое увеличилось число преступлений с применением оружия и взрывчатки. Большое количество преступлений с использованием оружия совершалось военнослужащими.