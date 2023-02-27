В Краснодаре взорвалась граната, которую доброволец привёз из Украины

В Краснодаре в жилом доме произошёл взрыв гранаты, которую привёз из Украины воевавший там доброволец. По сообщению местных СМИ, в момент взрыва он был пьян. Владелец гранаты получил осколочные ранения. Медики скорой помощи обработали раны, от госпитализации он отказался.
Пострадавший сообщил, что привез гранату РДГ-5 в январе 2023 года из Донецкой области, где участвовал в боевых действиях. При осмотре его квартиры нашли еще одну гранату, которую Росгвардия изъяла для утилизации. Против него возбуждено уголовное дело о незаконном владении оружием.
В январе Генеральная прокуратура России опубликовала статистику, согласно которой в 2022 году в России вдвое увеличилось число преступлений с применением оружия и взрывчатки. Большое количество преступлений с использованием оружия совершалось военнослужащими.
- Издание "Вёрстка", изучившее статистику гарнизонных судов России, сообщает, что с начала войны в Украине по меньшей мере 42 военных предстали перед судом за присвоение, хранение и ношение незарегистрированных оружия, боеприпасов и взрывных устройств. Судя по уже опубликованным приговорам, они присваивали найденное в зоне боевых действий огнестрельное оружие или оставляли себе неиспользованные патроны и гранаты.
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