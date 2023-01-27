"Вёрстка": российские военные незаконно забирают с фронта оружие

В России участились случаи возбуждения уголовных дел против военнослужащих, которые незаконно забирают с фронта в тыл оружие и боеприпасы. Издание "Вёрстка", изучившее статистику гарнизонных судов России, сообщает, что с начала войны в Украине по меньшей мере 42 военных предстали перед судом за присвоение, хранение и ношение незарегистрированных оружия, боеприпасов и взрывных устройств. Судя по уже опубликованным приговорам, они присваивали найденное в зоне боевых действий огнестрельное оружие или оставляли себе неиспользованные патроны и гранаты.

Как минимум 18 военнослужащих, вернувшихся с войны, уже осуждены. Ещё два десятка ждут решения суда.

Чаще всего полиция находит оружие при личном досмотре или в ходе инцидентов с его незаконным применением.

Ранее сообщалось, что в 2022 году в России вдвое выросло число преступлений, связанных с использованием оружия и взрывчатых веществ. Статистику опубликовала Генеральная прокуратура. Большое количество преступлений с использованием оружия совершалось военнослужащими.