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В Краснодаре запретили вывески на иностранных языках

В Краснодаре официально запретили вывески на иностранных языках. Исключение – для компаний, знаки которых на таких языках зарегистрированы. Об этом сообщает краснодарское издание 93.ru.

В феврале мэр Краснодара Евгений Наумов во время уличного объезда заметил в городе много вывесок на иностранных языках. Он сказал, что это "как-то непатриотично", и поручил проработать вопрос.

Согласно поправкам, для вывесок можно использовать только языки народов России. По мнению РАН, к ним относятся среди прочих русский, чеченский, украинский. Новые правила вступят в силу 1 сентября, у бизнесменов будет максимум год, чтобы сменить вывески.

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