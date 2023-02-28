В России вступает в силу закон о запрете иностранных слов в документах

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете использования иностранных слов в тех случаях, когда язык используется в качестве государственного. Исключения составляют только те слова, у которых нет аналогов в русском языке.

Документ был размещён во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

Поправки вносятся в закон "О государственном языке". По словам авторов изменений, они призваны защитить русский язык от иностранных заимствований. Перечень иностранных слов, которые не имеют аналогов, приведут в специальных словарях. Утверждать словари и справочники будет правительство на основании предложений комиссии по русскому языку, отмечает "Коммерсантъ".

В середине февраля законопроект во втором и третьем чтениях приняла Госдума. Первое чтение было в декабре. В пояснительной записке к документу говорилось, что принятие такого закона позволит завершить "правовое оформление статуса русского языка как государственного языка", пишет РБК.