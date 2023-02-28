Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

В России вступает в силу закон о запрете иностранных слов в документах

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете использования иностранных слов в тех случаях, когда язык используется в качестве государственного. Исключения составляют только те слова, у которых нет аналогов в русском языке.

Документ был размещён во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

Поправки вносятся в закон "О государственном языке". По словам авторов изменений, они призваны защитить русский язык от иностранных заимствований. Перечень иностранных слов, которые не имеют аналогов, приведут в специальных словарях. Утверждать словари и справочники будет правительство на основании предложений комиссии по русскому языку, отмечает "Коммерсантъ".

В середине февраля законопроект во втором и третьем чтениях приняла Госдума. Первое чтение было в декабре. В пояснительной записке к документу говорилось, что принятие такого закона позволит завершить "правовое оформление статуса русского языка как государственного языка", пишет РБК.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG