В Краснодарском крае беспилотники атаковали Афипский НПЗ

В Краснодарском крае в ночь на 26 сентября в результате атаки беспилотников произошёл пожар на Афипском нефтеперерабатывающем заводе. Согласно официальному сообщению Оперативного штаба региона, "обломки беспилотника упали на одну из установок", после чего произошло возгорание, которое уже ликвидировали. Пострадавших нет.

В соцсетях появилось фото пожара.

Также беспилотники, согласно сообщениям в соцсетях и утверждениям властей, атаковали Ростовскую область, в том числе Ростов-на-Дону.

"В Ростове повреждение получили фасад и остекление магазина на улице Доватора, а также несколько автомобилей на парковке", - написал врио губернатора Юрий Слюсарь.

Всего за ночь над Азовским морем, аннексированным Крымом и рядом регионов России были сбиты 55 беспилотников, заявило Минобороны России.

Афипский НПЗ – крупный нефтеперерабатывающий завод, который входит в группу "Сафмар". Его проектная мощность по переработке нефти составляет 6,25 млн тонн в год. Предприятие не первый раз подвергается атаке украинских беспилотников.

Украинские беспилотники наносят удары по российским регионам практически ежедневно. Часто объектами становятся предприятия нефтяной промышленности, в том числе расположенные в сотнях километров от линии фронта. Это приводит к дефициту бензина в ряде регионов.