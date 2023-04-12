В Красноярске задержанный пытался покончить с собой из-за пыток

В Красноярске задержанный попытался покончить с собой из-за пыток в отделе полиции. Сейчас он находится в тюремной больнице. Об инциденте сообщила его жена, написавшая письмо депутату законодательного собрания края Елене Пензиной.

35-летний Халик Джахангиров был задержан 29 марта по обвинению в хулиганстве. По словам его жены, в полицейском участке её мужа несколько дней подряд избивали, били электрошокером, надевали на голову пластиковый пакет, чтобы лишить воздуха, и угрожали "пресс-хатой". Также полицейские угрожали расправиться с семьёй задержанного. Чтобы прекратить пытки, Джахангиров совершил попытку суицида, воткнув авторучку себе в горло.

Целью полицейских, как утверждает жена Джахангирова, было заставить его взять на себя вину в преступлениях, которых он не совершал.

Елена Пензина ответила, что направила обращение уполномоченному по правам человека в Красноярском крае Марку Денисову.