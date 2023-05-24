В Крыму национализировали квартиру супруги президента Украины

В аннексированном Крыму национализирована ялтинская квартира супруги президента Украины Елены Зеленской, а также несколько зданий, принадлежавших украинским олигархам и крымскотатарскому Меджлису. Об этом сообщил назначенный Россией глава полуострова Сергей Аксёнов.

О том, что Зеленская купила в 2013 году в Крыму пентхаус за половину рыночной стоимости, СМИ писали в 2019 году. Тогда сообщалось, что жена президента купила трехкомнатную квартиру в Ялте за почти 164 тысячи долларов (около 1200 тысяч долларов за квадратный метр). При этом стоимость квадратного метра подобных квартир в то время достигала четырёх тысяч долларов.

Зеленская купила квартиру у бывшего украинского депутата и бизнесмена Александра Буряка. Он также был одним из волонтёров штаба Владимира Зеленского. В пресс-службе президента Украины заявили, что супруга главы украинского государства купила недвижимость в Крыму до аннексии полуострова Россией, в полном соответствии с действующим законодательством Украины и по рыночной цене.

В апреле 2019 года крымскую квартиру Зеленских выставили на продажу по цене выше 790 тысяч долларов.

Российские власти аннексированного Крыма приняли решение о национализации около 700 активов украинских физлиц в феврале. Среди владельцев национализированного имущества – украинские бизнесмены и политики Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Арсений Яценюк, Нестор Шуфрич, Сергей Тарута и другие.

К национализированным активам относятся земельные участки и объекты недвижимости. Назначенный Россией крымский парламент считает, что их владельцы связаны с киевской властью и предпринимают "недружественные действия" в отношении России.

В свою очередь, Аксенов заявил, что национализированное имущество будет выставлено на торги, а все средства от его продажи пойдут на нужды "специальной военной операции" – так в России официально называют войну против Украины.

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