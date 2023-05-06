В Крыму прозвучали взрывы, поднимается дым

Утром в субботу, 6 мая, в Красногвардейском районе аннексированного Крыма прозвучало два взрыва, сообщают местные жители.

"На севере Крыма сработала система ПВО. Жертв и разрушений нет", – написал советник российского главы Крыма Олег Крючков. В соцсетях публикуют видео поднимающегося дыма.

Также сегодня приостанавливали движение по Крымскому мосту – "по техническим причинам". Сейчас движение возобновлено.