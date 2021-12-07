В Кузбассе нашли тела еще 13 погибших при взрыве на шахте "Листвяжная"

В кемеровской шахте "Листвяжная" нашли тела еще 13 горняков, сейчас их готовят к транспортировке на поверхность. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС. Нахождение тел еще семи человек остается неизвестным.
Поисковыми работами в последние сутки занималась команда из 83 горноспасателей. Они прошли почти два километра ранее необследованных выработок и нашли тела 13 погибших, сообщили в ведомстве.
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев передает, что газовая обстановка в шахте стабильная – спасатели круглосуточно откачивают воду, отбирают пробы воздуха и восстанавливают вентиляционные сооружения.
Выжившие шахтёры рассказали "Медузе" (включена в реестр СМИ-иноагентов), что за две недели до взрыва на шахте завалило вентиляционный штрек, из-за чего начала расти концентрация метана. Несмотря на то, что содержание газа доходило до 20-30 процентов, работы в шахте не остановили.
На утро 7 декабря горноспасатели установили местонахождение 44 тел. Из них 16 подняты на поверхность. Всего погибшими признали 51 человека, пострадавшими – 106 человек. На выплаты компенсаций им и их семьям владельцы шахты потратят около 300 миллионов рублей.
- Взрыв на шахте "Листвяжная" произошёл 25 ноября. По предварительным данным, причиной стала высокая концентрация метана.
- Суд Кемерова арестовал пятерых подозреваемых по факту взрыва на шахте. Это директор шахты Сергей Махраков, его первый заместитель Андрей Молостов и начальник участка Сергей Герасименок и два сотрудника Ростехнадзора. Всем им грозит до семи лет лишения свободы за нарушение правил безопасности на шахте и халатность.
- По данным Ростехнадзора, в этом году на шахте "Листвяжная" проведено 127 проверок, в итоге работу приостанавливали девять раз из-за 914 выявленных нарушений. Последний смертельный случай на предприятии произошел в январе 2017 года. Последняя проверка на взорвавшемся штреке якобы проводилась накануне трагедии, 24 ноября. По данным следствия, на самом деле ее не было, а надзорные органы просто составили акты.
- После трагедии Генеральная прокуратура решила провести проверки на всех шахтах Кузбасса. Всего в ходе проверки на 31 шахте было обнаружено 449 нарушений закона. Возбуждено 180 дел об административных правонарушениях и одно уголовное – о халатности, сообщили в ведомстве.
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