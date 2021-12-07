В Кузбассе нашли тела еще 13 погибших при взрыве на шахте "Листвяжная"

В кемеровской шахте "Листвяжная" нашли тела еще 13 горняков, сейчас их готовят к транспортировке на поверхность. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС. Нахождение тел еще семи человек остается неизвестным.

Поисковыми работами в последние сутки занималась команда из 83 горноспасателей. Они прошли почти два километра ранее необследованных выработок и нашли тела 13 погибших, сообщили в ведомстве.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев передает, что газовая обстановка в шахте стабильная – спасатели круглосуточно откачивают воду, отбирают пробы воздуха и восстанавливают вентиляционные сооружения.

Выжившие шахтёры рассказали "Медузе" (включена в реестр СМИ-иноагентов), что за две недели до взрыва на шахте завалило вентиляционный штрек, из-за чего начала расти концентрация метана. Несмотря на то, что содержание газа доходило до 20-30 процентов, работы в шахте не остановили.

На утро 7 декабря горноспасатели установили местонахождение 44 тел. Из них 16 подняты на поверхность. Всего погибшими признали 51 человека, пострадавшими – 106 человек. На выплаты компенсаций им и их семьям владельцы шахты потратят около 300 миллионов рублей.

Взрыв на шахте "Листвяжная" произошёл 25 ноября. По предварительным данным, причиной стала высокая концентрация метана.

Суд Кемерова арестовал пятерых подозреваемых по факту взрыва на шахте. Это директор шахты Сергей Махраков, его первый заместитель Андрей Молостов и начальник участка Сергей Герасименок и два сотрудника Ростехнадзора. Всем им грозит до семи лет лишения свободы за нарушение правил безопасности на шахте и халатность.

По данным Ростехнадзора, в этом году на шахте "Листвяжная" проведено 127 проверок, в итоге работу приостанавливали девять раз из-за 914 выявленных нарушений. Последний смертельный случай на предприятии произошел в январе 2017 года. Последняя проверка на взорвавшемся штреке якобы проводилась накануне трагедии, 24 ноября. По данным следствия, на самом деле ее не было, а надзорные органы просто составили акты.

После трагедии Генеральная прокуратура решила провести проверки на всех шахтах Кузбасса. Всего в ходе проверки на 31 шахте было обнаружено 449 нарушений закона. Возбуждено 180 дел об административных правонарушениях и одно уголовное – о халатности, сообщили в ведомстве.