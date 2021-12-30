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В Кузбассе посадили двух заместителей губернатора и генерала СКР

Бывший глава Следственного комитета по Кемеровской области Сергей Калинкин

Центральный районный суд Кемерово приговорил двух заместителей экс-губернатора Кузбасса и генерал-майора Следственного комитета к реальным срокам за вымогательство акций шахты "Разрез "Инской". Об этом сообщает Сибирь.Реалии.

Бывшего главу регионального Следственного комитета, генерал-майора Сергея Калинкина приговорили к 10 годам колонии строгого режима. Его лишили звания и обязали выплатить штраф в восемь миллионов рублей. Также у Калинкина конфисковали автомобиль, который он получил в качестве взятки в 2014 году.

Бывших заместителей экс-губернатора Кемеровской области Алексея Иванова и Александра Данильченко приговорили к шести и пяти годам колонии.

В деле было ещё четверо обвиняемых. Следователи Сергей Крюков и Артемий Шевелев получили по шесть лет колонии, главу департамента областной администрации Елену Троицкую приговорили к пяти с половиной годам колонии. Главе управления "Западно-Сибирской угольной компании" Геннадию Вернигору назначали пять лет и два месяца колонии.

Суд также взыскал с осужденных более двух миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда акционеру шахты Антону Цыганкову.

  • Обвиняемых задержали в 2016 году. По версии следствия, они вымогали 513 акций "Разреза "Инской" в интересах бизнесмена Александра Щукина общей стоимостью в миллиард рублей. После отказа, как постановил суд, Калинкин распорядился завести на Цыганкова уголовное дело о невыплате зарплаты, заставив бизнесмена отдать 51 процент акций. После этого дело прекратили, а Цыганкова отпустили, и он обратился в ФСБ.
  • На суде обвиняемые говорили, что вымогая акции шахты они хотели предотвратить техногенную катастрофу на шахте "Инская", не допустить дестабилизации ситуации на ее территории и выплатить зарплаты сотрудникам, которые не получали ее нескольких месяцев.

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