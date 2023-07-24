В Кузбассе угольщики начали забастовку из-за невыплаты зарплат

В Кемеровской области сотрудники компании "УгольЭкспортТрейд" в понедельник начали забастовку из-за того, что им несколько месяцев не выплачивали зарплаты. Рабочие собрались рядом с разрезом и потребовали встречи с руководством, однако к ним никто не вышел.

По данным издания "Ваш город", владелец компании Сергей Кравченко остановил разработку месторождения. Сотрудники предполагают, что он уехал из страны. Участники забастовки призвали главу Кузбасса Сергея Цивилеёва вмешаться в ситуацию.

7 июля проверку по факту невыплат зарплат начал Следственный комитет. Проверка показала, что как минимум 190 сотрудников "УгольЭкспортТрейд" и "Кузнецкжелдортранс" не получали зарплат несколько месяцев. Работодатель задолжал им от 100 до 400 тысяч рублей на человека.

Как уточняет Сибирь.Реалии, против компаний возбуждено уголовное дело, оба предприятия могут объявить банкротство, чтобы списать долги. Прокуратура Кемерова также проводит проверку сообщений работников о невыплате зарплат в компании "Уголь".