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В Кузбассе военнослужащие-контрактники платят вымогателям

Иллюстративное фото

В Кемеровской области военнослужащих-контрактников обложили данью местные жители. Об этом сообщило издание Ura.ru со ссылкой на главу ассоциации "Комитет солдатских матерей" Светлану Голуб. Житель, занимающийся вымогательством, якобы заявляет о своих связях в местных правоохранительных органах и даже в ФСБ. В отношении него возбуждено уголовное дело, но его могли отпустить из СИЗО.

По словам Голуб, речь идет о вымогательстве у военнослужащих нескольких частей, расположенных в городе Юрге. Они получают до 300-400 тысяч рублей в зависимости от участия в специальных операциях, в том числе в Сирии.

"Военным угрожают, шантажируют, а порой и применяют физическую силу. Контрактники боятся обращаться в правоохранительные органы и вынуждены безропотно платить дань", – сообщила она.

Издание рассказало о четырех случаях вымогательства. По словам Голуб, их мог организовывать Мударис Тартыков. В городе поборами с контрактников занимаются многие местные жители "от представителей криминала до этнических группировок", сказал изданию один из военнослужащих.

В феврале 2021 года в отношении Тартыкова возбудили уголовное дело по заявлению нескольких военнослужащих по обвинению в вымогательстве. Было задержано три местных жителя, которых поместили в СИЗО на время следствия. В декабре Тартыкова могли выпустить из СИЗО. По сведениям "Комитет солдатских матерей", его видели в городе.

По данным группы "Русская оружейная ассамблея" в соцсети "ВКонтакте", потерпевшим звонит следователь Анастасия Высоцкая и просит пострадавших взять деньги от родных Тартыкова под предлогом того, что это смягчит его вину.

В региональном Следственном комитете корреспонденту Сибирь.Реалий сообщили, что делом занимается полиция. В пресс-службе полиции отказались дать устный комментарий, предложив отправить письменный запрос.

  • В 2009 году военнослужащие расположенной в Юрге 74-й мотострелковой бригады уже жаловались на поборы со стороны местного населения. Тогда анонимный автор рассказал о проблеме в ведомственной газете министерства обороны "Красная звезда". В военном городке был открыт дополнительный пункт милиции, сообщала администрация региона.
  • Газета "Коммерсантъ" тогда писала о частых бытовых конфликтах между жителями города и военнослужащими бригады. Горожане в знак протеста перекрыли дорогу, по которой через город собиралась пройти колонна танков.

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