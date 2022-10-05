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В квартиру аналитика выборов Сергея Шпилькина пришли с обыском

Сергей Шпилькин

В Москве в квартиру к математику и аналитику статистики выборов Сергею Шпилькину пришли с обыском сотрудники правоохранительных органов. Об этом сообщает "ОВД-Инфо".

Шпилькин находится за пределами России. В квартире была его жена Ольга Артамонова. Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов выломали дверь в квартиру. Связаться с Артамоновой не получается. Шпилькин заявил, что у его супруги больное сердце и ей нужна медицинская помощь. С чем связано проведение обыска, неизвестно.

Сергей Шпилькин много лет математическими методами исследует результаты российских выборов. Он неоднократно сообщал о фальсификациях в ходе голосований. Так, согласно утверждениям Шпилькина, на выборах в Госдуму в сентябре 2021 года без фальсификаций "Единая Россия" получила бы чуть более 30 процентов голосов по федеральному списку.

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