В Кыргызстане с 5 апреля прекратят принимать российские карты "Мир"

В Кыргызстане с 5 апреля прекратят обслуживать российские банковские карты "Мир". Об этом сообщается на сайте киргизской национальной платёжной системы "Элкарт". Причиной такого решения стали экономические санкции, введённые министерством финансов США против России из-за её военного вторжения в Украину.

Карты "Мир" в Кыргызстане перестанут принимать банкоматы, ими невозможно будет расплатиться как в оффлайн-магазинах, так и в интернете. Переводы с карты на карту тоже станут невозможны внутри платёжной системы страны.

Под непосредственные санкции США попало российское АО "Национальная система платёжных карт" - оператор карт "Мир". Однако в конце прошлого года президент США Джо Байден подписал указ, который позволяет вводить вторичные ограничения против любой организации, которая нарушает санкции против России.

Ранее с картами "Мир" уже перестали работать практически все банки Армении, часть банков Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Вьетнама и Турции, а также системы Samsung Pay и Apple Pay.