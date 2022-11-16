Парламент Кыргызстана приостановил аккредитацию "Радио Азаттык"

Парламент Кыргызстана приостановил аккредитацию журналистов "Азаттык Медиа" - кыргызской службы Радио Свобода/Свободная Европа. Об этом 16 ноября сообщили в самом парламенте. Там отметили, что решение принято на основании постановления Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики о блокировке сайтов "Азаттык Медиа" на два месяца.

Министерство постановило заблокировать "Азаттык" 26 октября. Ещё раньше трансляцию теле- и радиопередач "Азаттыка" прекратили кыргызские каналы "Биринчи радио" и "Санжара", принадлежащие государственным медиахолдингам НТРК и НТС соответственно. Руководитель НТС Айдай Ивакова не уточнила, что послужило причиной прекращения трансляций и есть ли на этот счёт официальное распоряжение, но заявила, что "передачи «Азаттыка» не могут транслироваться, пока не будут решены вопросы с властью".

Кроме того, 31 октября в кыргызском "ДемирБанке" в устном порядке сообщили, что счета "Азаттык Медиа" заблокированы. 2 ноября "Демир Банк" в ответ на запрос сообщил, что проведение операций по счетам приостановлено на основании закона "О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов".

Руководство Радио Свободная Европа/Радио Свобода расценило эти шаги как преследование свободных СМИ, что подрывает демократию в Кыргызстане.