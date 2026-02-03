В Латвии из региональной больницы уволены десятки граждан РФ и Беларуси

Даугавпилсская региональная больница в Латвии уволила в конце января почти 50 сотрудников - граждан России и Беларуси. Об этом сообщается со ссылкой на агентство LETA.

В больнице заявили, что прекращение трудовых отношений напрямую связано с требованиями закона "О национальной безопасности", который регулирует защиту критической инфраструктуры. Исключение могут сделать при получении специального разрешения от латвийского органа государственной безопасности.

Среди уволенных был средний и младший медицинский персонал – 29 работников, из них 11 - пенсионного возраста. Остальные 20 человек - это работники хозяйственной службы, пишет Настоящее время.

В отношении еще семи сотрудников больницы, как отмечается, проводится повторная проверка, запрос направлен в Службу госбезопасности Латвии.

"Даугавпилсская региональная больница действует согласно действующим нормативным актам и в тесном сотрудничестве с ответственными государственными структурами. Одновременно принимаются необходимые меры для бесперебойного оказания медицинской помощи пациентам и обеспечения стабильной работы учреждения", – заявила агентству LETA представитель больницы Юлия Касецка.

В Минздраве Латвии на вопрос о том, могут ли и в других больницах произойти аналогичные увольнения, сообщили, что "требования закона одинаковы для всех".

В сентябре 2022 года латвийские власти ввели запрет на въезд граждан России с шенгенскими визами, которые были выданы в любых странах Евросоюза, а в июне 2025 года Сейм Латвии принял закон "об ограничении сделок, угрожающих национальной безопасности страны", который предусматривает запрет на покупку недвижимости гражданам России и Беларуси, а также их юридическим лицам.