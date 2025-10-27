В Латвии задержали четырёх подозреваемых в подготовке диверсий по заказу Москвы

Спецслужбы Латвии сообщили о задержании четырёх человек, заподозренных в подготовке диверсий по заказу Москвы. Как утверждается, группа совершила поджог объекта частной оборонной компании и планировала поджечь грузовик с украинскими номерами.

Кроме поджогов, члены группы осуществляли разведку потенциальных целей для диверсий, снимали эти объекты и подходы к ними, а фото- и видеоматериалы отправляли в Россию, утверждает следствие.

Дело о диверсиях возбудили в июне 2024 года, передаёт "Настоящее время". Трое подозреваемых были задержаны весной 2025 года, четвёртый к тому моменту уже находился в заключении за совершение другого преступления, сообщает Служба госбезопасности Латвии.

Ранее в октябре в Лондоне уголовный суд Олд-Бейли приговорил к заключению на сроки от 7 до 17 лет шестерых граждан Великобритании, признанных виновными в поджоге склада с помощью Украине. Суд посчитал их преступление террористическим актом.