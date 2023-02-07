В Латвии на заводе по производству беспилотников случился пожар

На заводе по производству беспилотников Edge Autonomy в латвийском городе Марупе, недалеко от Риги, случился пожар. Предприятие производит дроны для военных Украины и союзников по НАТО.

Причины возгорания не раскрываются. Очевидцы рассказали изданию Delfi, что возгорание произошло после взрыва. Руководство завода признало, что огонь причинил крупный ущерб, но точные масштабы пока неизвестны.

По данным полиции, угрозы для жителей нет.

Компания Edge Autonomy основана в 2009 году. Два года назад её купила американская AE Industrial Partners. На заводе в Латвии, помимо беспилотников, выпускаются видеокамеры для военных и гражданских целей. Продукцию компании закупают более 70 стран мира.

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