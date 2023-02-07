У конструктора завода "Союз" нашли дом в Британии и бизнес в Польше

Дочь главного конструктора авиамоторного научно-технического комплекса "Союз" Мкртича Окрояна Анна владеет особняком в Великобритании. У самого Окрояна и его супруги есть бизнес в Польше. Об этом говорится в новом расследовании команды оппозиционера Алексея Навального.

"Союз", в частности, производит двигатели для противокорабельных ракет Х-22, Х-59 и крылатых ракет "Калибр", которые российские войска используют в войне с Украиной.

По данным расследователей, дочери Окрояна куплен в 2020 году почти за шесть миллионов фунтов. Это полмиллиарда рублей по текущему курсу. Анна Окроян – единственная владелица. Главный конструктор "Союза" и его супруга Алла Бабан – резиденты Великобритании.

Соратники Навального рассказывают, что жена Окрояна и его сын Андраник входят в состав акционеров литейно-механического завода в Балашихе, а сам Окроян входит в совет директоров. Предприятие производит материалы и детали, которые используются в производстве российской военной техники, в том числе для боевого вертолета Ка-52. Завод находится под санкциями.

Сам Окроян и "Союз" под какие-либо ограничения не попадали несмотря на то, что причастных к производству боеприпасов, которые используются в войне против Украины. По предварительным данным, именно ракета типа Х-22 попала 14 января в девятиэтажный дом в Днепре. Тогда погибли 46 человек, около 80 получили ранения.

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